Министр культуры встретится с коллективом музколледжа им.Гнесиных - Путин

Премьер-министр РФ Владимир Путин пообещал, что министр культуры Александр Авдеев посетит музколледж им.Гнесиных и обсудит со студентами и преподавателями учебного заведения все проблемы.



Владимир Путин в среду на заседании федерального координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ) сказал: "Я, честно говоря, не понимаю, чем вызвана эта озабоченность, что людей беспокоит. Но, точно вам обещаю, если министр (Авдеев) там не был, он там будет. Он сейчас у нас в командировке за границей, а потом я его обязательно туда направлю, чтобы он на месте с людьми встретился, объяснил мотивы, чтобы были найдены оптимальные решения по выходу из ситуации, чтобы при любых преобразованиях не был нанесен какой-то ущерб этому учебному заведению".



Глава правительства сообщил, что ему известно о проблеме с правовым статусом общежития лицея, "лицей не имеет собственного общежития и по сути он арендует это общежитие у училища. Со следующего года там наступают какие-то сложности в организации правовой стороны дела этого процесса. Надо с этим разобраться", - цитирует премьера РИА Новости.



Напомним, в сентябре министр культуры подписал приказ, согласно которому колледжу имени Гнесиных предстоит превратиться в подразделение Академии имени Гнесиных для упрощения структуры образовательных учреждений. Группа протестующих студентов и преподавателей против присоединения колледжа к академии считает, что это приведет к гибели колледжа.