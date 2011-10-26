Путин: Власти не планируют вводить запрет на автомобили с правым рулем

Премьер-министр РФ Владимир Путин подтвердил в среду на заседании координационного совета ОНФ, что российские власти не планируют вводить запрет на легковые автомобили с правым рулем.



Владимир Путин сказал: "Мы ничего запрещать не собираемся, но есть определенные планы таких запретов для пассажирских транспортных средств - троллейбусов, автобусов и так далее. Это связано с обеспечением безопасности, с тем, чтобы не высаживать людей на проезжую часть. А вообще в России мы не планируем таких запретов для легкового транспорта", - цитирует премьера РИА Новости.



