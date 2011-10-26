Украинская медсестра Каддафи Оксана Балинская шокирована его смертью

Одна из медсестер бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, гражданка Украины Оксана Балинская шокирована видеокадрами его гибели. По словам медсестры, она этого не ожидала.

"Абсолютно этого не ожидала, что вот такая смерть будет. Что вот растерзают, вообще, конечно, хладнокровно. Такая смерть... Не дай боже вообще никому такой смерти", - заявила Балинская в интервью телеканалу НТВ.

По словам Оксаны Балинской, Муамар Каддафи был заботливым человеком и старался помогать своим работникам. Ранее медсестра ливийского полковника рассказывала, что 1 сентября каждый год Каддафи дарил сотрудникам медальоны со своим изображением или часы. Полковник был крайне учтив и обходителен. "Мы называли его папочкой", – сказала Балинская.

"АН" сообщали, что премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что СМИ должны понимать и нести моральную ответственность за демонстрацию на экранах телевидения таких кадров, как убийство Муамара Каддафи. Трансляцию видео с убийством бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи осудил президент США Барак Обама.

"Это не то, чему мы должны радоваться", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу NBC. "Я считаю, что нужно с уважением относиться к смерти человека, даже если он совершил много ужасных вещей", - сказал Обама.

Василий Лихачев, в недавнем прошлом вице-президент Татарстана, представитель России в ЕС, член Совета Федерации потрясён тем, как обошлись с Каддафи.: "Но ещё в большем шоке пребываю от реакции европейских лидеров, которые не скрывали своей радости и поздравили ливийцев с гибелью их бывшего лидера!"

