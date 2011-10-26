Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал предложение петербургских депутатов запретить курение кальяна в общественных местах. "Он содержит явные наркотики. Его вообще надо запрещать как вид курения", - пояснил руководитель Роспотребнадзора.

Онищенко отмечает, кальян достаточно нов для нас, раньше его не было. "К той огромной беде, которая есть у нас из-за курения сигарет, добавили еще кальян", - заметил главный государственный санитарный врач.

По мнению Онищенко, кальян содержит наркотические вещества и то, что туда добавляют, "не поддается никаким проверкам".