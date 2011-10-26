Ахмедпаши Айдаев признан виновным в умышленном убийстве Юрия Волкова

Коллегия присяжных признала Ахмедпашу Айдаева виновным в убийстве болельщика "Спартака" и журналиста Юрия Волкова. Вынесение вердикта состоялось в Мосгорсуде. Второго подсудимого - Бекхана Ибрагимова - признали виновным в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Присяжные признали также, что подсудимые не заслуживают снисхождения.

Дело рассматривается коллегией присяжных Мосгорсуда в закрытом режиме по просьбе стороны потерпевших, которые пожаловались на угрозы в свой адрес.

23-летний Юрий Волков был убит 10 июля прошлого года во время драки у станции столичного метро "Чистые пруды". Следствие установило, что подсудимые завязали ссору с компанией футбольного болельщика, состоявшей из шести человек. Айдаев начал драку и нанес смертельный удар ножом Волкову. Ибрагимов ранил ножом еще двоих потерпевших.

Вскоре после убийства на месте гибели Игоря Волкова прошла несанкционированная акция, в которой приняли участие около 700 человек, требовавших наказания виновных. Приговор обвиняемым будет вынесен 27 октября.