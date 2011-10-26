Расследование убийства депутата Старовойтовой возобновлено

В аппарате комитета Госдумы по безопасности сообщили, что управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возобновлено расследование убийства депутата Галины Старовойтовой.



Сотрудник аппарата комитета Госдумы по безопасности сообщил, что "14 октября 2011 уголовное дело возобновлено". Однако, в связи с какими обстоятельствами было принято такое решение, он не уточнил.



Напомним, дело об убийстве Галины Старовойтовой, которая была убита в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года, было возбуждено в 1998 году по статье 277 (теракт), а также ряду других статей. По данному делу был вынесен приговор в отношении восьми человек – предполагаемых исполнителей преступления, которые были приговорены к реальным срокам лишения свободы от 11 до 23,5 лет тюремного заключения, передает ИТАР-ТАСС.