СКР: По делу о теракте в Домодедово выдана санкция на арест Доку Умарова

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что суд заочно выдал санкцию на арест главаря бандподполья на Северном Кавказе Доку Умарова по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово".

В феврале 2011 года Умаров взял на себя ответственность за взрыв в "Домодедово". Теракт произошёл 24 января в зоне прилёта международных рейсов. Бомба мощностью около килограммов тротила взорвал смертник в толпе встречающих. жертвами теракта стали 37 человек. Пострадали более ста. Исполнителем теракта, по версии следствия, стал житель ингушского села Алиюрт Магомед Евлоев.

По делу задержаны четверо. В настоящее время обвиняемым Баширу Хамхоеву, братьям Исламу и Илезу Яндиевым, а также Ахмеду Евлоеву срок содержания под стражей продлен до 24 января 2012 года, когда исполнится ровно год со дня теракта, совершенного террористом-смертником.

В настоящее время идет закрепление доказательственной базы по уголовному делу о теракте, также планируется предъявление участникам банды обвинения в окончательной редакции. В зависимости от роли каждого им будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК "Террористический акт", "Бандитизм", "Участие в незаконном вооруженном формировании", "Незаконный оборот оружия".