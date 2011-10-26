Путин: СМИ должны нести ответственность за демонстрацию убийства Каддафи

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что СМИ должны понимать и нести моральную ответственность за демонстрацию на экранах телевидения такие кадры, как убийство ливийского лидера Муамара Каддафи.



На заседании координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимир Путин сказал: "Внутри самого сообщества люди должны понимать, что они делают, и нести за это какую-то моральную ответственность, прежде всего моральную". Он осудил демонстрацию по телевидению убийства Каддафи, "ничего хорошего нет в том", что на экранах всех мировых каналов демонстрировали убийство Каддафи, подчеркнул премьер-министр.



"Вон семью Каддафи почти всю убили, его труп показывали по всем мировым каналам, - ну смотреть же невозможно без отвращения. Ну что это такое?!" - заявил Владимир Путин. "Весь человек в крови, раненый и еще живой, и его добивают. И все это выкатывают на экраны. Ничего подобного нет в морали ни одной из мировых религий - ни в христианстве, ни в иудаизме, ни у мусульман этого нет, чтобы вот такие вещи выкатывать на средства массовой информации", - подчеркнул российский премьер.



Владимир Путин подчеркнул, что говорит не про "политическую составляющую", "это отдельная тема, там гражданская война, но то, что это демонстрируется на экраны и миллионы людей смотрят, в том числе и дети, и это уже не анимация какая-то, и это не художественный вымысел, а картинки из жизни. Ничего хорошего в этом нет", - цитирует премьера РИА Новости.