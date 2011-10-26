Следствие предъявило обвинение пластическому хирургу Фернандесу

Официальный представитель столичного управления СК РФ Виктория Цыпленкова заявила, что следствие предъявило обвинение пластическому хирургу Владимиру Тапия Фернандесу.



Виктория Цыпленкова рассказала, что "следователи предъявляют обвинение Владимиру Тапия Фернандесу по трем эпизодам преступлений, предусмотренных п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Проводится тщательное расследование всех обстоятельств совершения преступлений".



По ее словам, пластическому хирургу грозит до 20 лет лишения свободы.



Ранее главный пластический хирург России Николай Миланов заявил, что все обвинения в адрес Фернандеса - "полнейшая чушь". Он сказал, что знает Фернандеса около 30 лет, он является самодостаточным человеком с нормальной психикой. По мнению Николая Миланова, скорее всего, Фернандеса, как преуспевающего бизнесмена и врача, кто-то захотел просто оклеветать, передает РИА Новости.