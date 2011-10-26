Батурина намерена подать в суд на Нарышкина за клевету

Супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина и экс-глава компании "Интеко" заявила, что намерена подать в суд на главу администрации президента Сергея Нарышкина за клевету на ее супруга, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.



В эфире телеканала "Дождь" она сказала: "Это PR-ход, конечно, на который надо, на самом деле, я думаю, просто подавать в суд. Или он должен это доказать, или уйти в отставку, или извиниться, чего я не ожидаю ни от Нарышкина, ни от кого-нибудь из них".



На вопрос, собирается ли она действительно подавать в суд, экс-глава компании "Интеко" ответила: "Всегда, на клевету всегда, даже проигрывая, все равно. Есть, к сожалению, не так много механизмов попытаться сказать правду, и подача заявления в суд - это один из этих механизмов".



Поясним, накануне Юрий Лужков в очередной раз раскритиковал власти в своем интервью телеканалу "Дождь", которое он дал по телефону из Австрии, и о котором Аргументы Недели сообщали ранее.



Реакция на это интервью последовала немедленно - глава администрации президента Сергей Нарышкин заявил журналистам, что год назад мэра Москвы президент уволил не только из-за неэффективного управления, но и из-за запредельного уровня коррупции.