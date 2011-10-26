Присяжные единогласно признали, что обвиняемые в убийстве болельщика "Спартака" Юрия Волкова виновны в преступлении и не заслуживают снисхождения.



Коллегия присяжных в Мосгорсуде признала виновным Ахмедпаши Айдаева в убийстве футбольного болельщика 22-летнего Юрия Волкова на Чистых прудах в Москве 10 июля 2010 года.



Таким образом, присяжные согласились с позицией гособвинения, согласно которой Айдаев из хулиганских побуждений нанес Волкову ножевое ранение, от которого тот впоследствии скончался, передает Интерфакс.



Напомним, по данным следствия, 10 июля 2010 года в районе Чистых прудов "произошла массовая драка на почве личных неприязненных отношений между двумя группами, состоящими из трех и восьми человек". Во время драки Волков получил ножевое ранение, от которого он скончался в машине скорой помощи, а еще два человека были госпитализированы с ранениями.