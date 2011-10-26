Кобзон критикует Собянина - его стиль управления может разрушить экологию Москвы

Иосиф Кобзон - певец и депутат Госдумы, выступил с критикой в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, он заявил, что его стиль управления может разрушить экологию Москвы, созданную еще при Юрии Лужкове.



В своем интервью радиостанции "Русская служба новостей" Иосиф Кобзон сказал: "Когда назначили мэра Москвы Собянина, у меня, как у почетного гражданина Москвы, брали интервью, и я сказал, что это человек, который назначен президентом. Вопрос в другом: дабы не нарушить экологию Москвы, если сегодня он заменит профессиональную команду, которую создавал годами Юрий Михайлович, то это обернётся негативными процессами для Москвы и москвичей".



"Идёт период становления. Мэр ищет пути, ищет людей. Прозрачней работа была при правительстве Лужкова, с её негативными процессами, коррупционными процессами, но она была прозрачной, а сейчас - за семью печатями", - выразил свое мнение Иосиф Кобзон.