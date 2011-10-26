Курение кальяна в общественных местах могут запретить

Депутаты Санкт-Петербурга предложили запретить в России курение кальяна в общественных местах - в кафе и ресторанах. В связи с этим в среду Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло соответствующий проект федерального закона и направило его на рассмотрение в Госдуму.

В документе предлагается установить административную ответственность за курение кальяна, а также предоставление услуг для организации такого курения в общественных местах, в том числе заведениях общепита. За нарушение такого запрета предполагается предусмотреть штраф для граждан в размере от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 20 тыс до 30 тыс рублей, для юридических лиц - от 100 тыс до 300 тыс рублей.



Председатель Заксобрания Петербурга Вадим Тюльпанов пояснил, что "дым от кальяна в сто раз вреднее, чем от обычной сигареты". По его словам, мода на кальян прочно прописалась в Москве, Санкт-Петербурге и многих других российских городах, "в то же время даже в Турции и Египте - странах, где курение кальяна является чрезвычайно распространенным, - тоже борются с этим злом", - подчеркнул спикер петербургского парламента. Он подчеркнул, что эта привычка "вредит здоровью людей" и заявил о необходимости "искоренить такую практику в общественных местах".

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал идею петербургских депутатов запретить в России курение кальяна в общественных местах. Он сказал: "Абсолютно верное решение, которое заслуживает всяческой поддержки и уважения. К той огромной беде, которая есть у нас из-за курения сигарет, добавили еще и кальян. По-существу, это бесконтрольное курение наркотиков... Кальян содержит явные наркотики. В кальяне есть все в зависимости от внесенной рецептуры. Что вносят - не поддается никаким проверкам", - цитирует Онищенко Интерфакс.