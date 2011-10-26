Cостоялась церемония награждения победителей конкурса «Компания Года»

Первый номер делового еженедельника Издательского Дома Родионова «Компания» вышел в свет осенью 1997 года и уже через пару лет прошла первая церемония награждения победителей конкурса «Компания Года», который затем стал ежегодным и завоевал авторитет в бизнес-сообществе. Решение о присуждении Премии принимает экспертный совет, в состав которого входят журналисты, представители государственной власти, бизнес-ассоциаций и независимые эксперты.

В этом году Екатерининский Дворец, в котором проходила церемония, был окутан атмосферой эпохи XVIII века. Гостей на карете конного театра Валерия Правдина подвозили к дворцу, где всех встречали лакеи в костюмах эпохи, звучала камерная музыка от струнного квартета «Элеганс».

На сцену, украшенную аэрофонтанами и холодным пламенем от Аэроэкологии,для вручения награды АЛЬФА БАНКУ в номинации «Банк клиентских предпочтений»,

вышла депутат ГД Светлана Хоркина. АЛЬФА БАНК с успехом преодолел кризис 1998 года, сложности 2004 года и последние волнения в мире финансов. Знаменитая спортсменка отметила, что Альфа Банк занял высокие позиции в строчке рейтингов по узнаваемости бренда и надежности, а это, согласитесь, немаловажно.

Следующая награда была вручена Центру Финансовых Технологий. В течение 20 лет Центр зарабатывал свой авторитет перед партнерами в финансовой сфере. Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» по праву занимает лидирующие позиции на рынке разработчиков высокотехнологичных решений для кредитно-финансовых организаций. На сегодняшний день более 35% финансовых институтов РФ являются клиентами «ЦФТ».

Актриса и продюсер Ольга Погодина в костюме черного цвета с отделкой из ткани расцветки леопарда, приехавшая на Премию прямиком с юбилея Н. Караченцева, поднялась на сцену Екатерининского дворца, чтобы отметить коллектив Русского Торгового Банка и поздравить их с победой в номинации «Наиболее динамичное развитие».

В Номинации «IPO года» первенство было отдано компании ЯНДЕКС, в которой несколько десятков сотрудников смогли стать долларовыми миллионерами, грамотно используя свой ресурс.

Группа компаний «НЕЗАВИСИМОСТЬ» была отмечена в номинации «Высокое качество обслуживания».

Поскольку дедушка Екатерины Семеновой - известной актрисы был летчиком, она вручила Премию «Мне бы в небо» ЗАО Гражданские самолеты Сухого, история знаменитого ОКБ берет начало в 1930 году, и до сих пор занимает лидирующие позиции по созданию надежных самолетов, установлению мировых рекордов.

В номинации «Сделка года» победителем названа «Московская Межвалютная Биржа» за усиление позиций на международном рынке капитала.

Ирина Лачина вручала Премию компании «АРПИКОМ» в номинации «За вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства в России», актриса отметила, что рестораны компании являются лицом столицы и страны и немаловажно, каким оно будет, она пожелала ресторанам «Филимонов и Янкель», «Колбасофф», «Гудман» и др. благоприятного инвестиционного климата.

Компания ПИК объявлена победителем в номинации «Строим в кризис». Несмотря на сложности текущего периода, компания продолжала возводить доступное жилье для населения, не отказалась от своих обязательств перед кредиторами и клиентами.

Компания «ИКЕА» названа победителем в номинации «За победу над системой». Каждый год ИКЕА покоряет новые страны и города, в том числе и в России, недавно открылся комплекс в Самаре, несмотря на то, что открытие несколько раз переносилось.









Объявляя победителей, спортивный комментатор Виктор Гусев признался, что частенько заглядывает в магазины компании «М Видео» и покупает там всю технику. Он с удовольствием вручил Премию «М Видео» «За уникальность бизнес-идеи».

В одном из интервью Евгений Касперский поделился, что однажды на регистрации в европейском отеле менеджер сказал, что его фамилия точно такая же, как и название антивируса, не подозревая, что Евгений и есть создатель уникальной системы. Действительно, антивирус Касперского знают во всем мире. В начале этого года фонд General Atlantic, по неподтверженным данным, заплатил от 200 до 300 млн долларов за 10 процентов Лаборатории Касперского, за что последняя отмечена Премией «Антивирус на миллиард».

Награждение проходило в милой обстановке под выступление группы Рондо и Александра Иванова, который исполнил все свои хиты, а также выступление молодого коллектива Акапелла- Экспресс, исполнившего джаз, произведения Лиу Армстронга, Майкла Джексона, Аббы.

Все участники получили в подарок моментальные фото на больших магнитах, и теперь они будут напоминать о себе, разместившись на домашнем холодильнике.









Генеральный партнер церемонии – компания «ТРАНСМАШХОЛДИНГ», крупнейший производитель подвижного состава для железных дорог и общественного транспорта.

Генеральный радиопартнер – радиостанция БИЗНЕС FM.

Партнеры: Коньячный Дом Курвазье, Компания СВЭЛ, интернет-магазин эксклюзивных подарков Admos Shop, группа компаний "Легенда Крыма" - эксклюзивный импортер шампанского ТМ Новый Свет и вина Murviedro Collection, Конный театр под руководством Валерия Правдина, компания DBSound, аэрофонтаны и холодные пламенна на сцене от компании "Аэроэкология".

Организатор мероприятия - агентство коммуникаций "Constellation".