Розничные цены на бензин в Москве адекватны - глава Российского топливного союза

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил в среду на пресс-конференции, что розничные цены на автомобильное топливо в Москве адекватны.



Евгений Аркуша сказал: "В настоящее время в Москве розничная цена на 92 бензин составляет порядка 27 рублей. Сегодняшние рыночные цены вполне адекватны", - цитирует главу Российского топливного союза Интерфакс.



По словам Евгения Аркуши, многие независимые столичные НПЗ работают с убытком, но "в Москве нам удалось договориться с компанией "Газпром нефть", и они перешли на прямые поставки владельцам АЗС. Таким образом, их потребность закрывается на 50-60%".