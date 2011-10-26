Глава администрации президента РФ Нарышкин назвал причины отставки Лужкова

Глава администрации президента РФ Сергей Нарышкин сегодня, комментируя высказывания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по поводу причин его досрочного ухода с поста градоначальника, назвал причины его отставки.

По словам Сергея Нарышкина, Юрия Лужков был уволен главой государства по причине "крайне неэффективного управления городом и запредельным уровнем коррупции в Москве".

"АН" сообщали, что президент РФ Дмитрий Медведев отправил мэра Москвы Юрия Лужкова в отставку 28 сентября 2010 года по причине утраты доверия к столичному градоначальнику.

В начале этой недели появилась информация о том, что Юрия Лужков вызывают на допрос как свидетеля по двум уголовным делам: о покупке пакета акций "Банка Москвы" на 15 млрд. рублей, а также о кредите для компании "Премьер-Эстейт".

Бывший мэр Москвы из Австрии дал интервью по телефону. В вызове на допрос Лужков усмотрел политический мотив. Но, по его словам, непременно явится для дачи свидетельских показаний, так как он "законопослушный гражданин".



