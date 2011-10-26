В Москве станцию метро «Парк культуры» в декабре еще не откроют

В Москве станция метро «Парк культуры» Кольцевой линии метрополитена, закрытая на реконструкцию в феврале, в декабре, как планировалось, для пассажиров не откроется.

По словам главного инженера ЗАО «Метроинжреконструкция» Сергея Ковалева, подвели поставщики - произошел сдвиг со сдачей станции из-за поставок оборудования в зону Е – зону двигателя и привода эскалаторов. «Все строительные работы будут сделаны в декабре. Теперь сдача назначена на первый квартал будущего года, и все будет зависеть от поставок нужного оборудования», – сказал Ковалев.

В настоящее время идут фасадные работы, но облик станции не изменится, передает РИА Новости.

Станцию Кольцевой линии «Парк культуры» закрыли на реконструкцию 5 февраля, и при этом власти обещали, что станция будет открыта в декабре текущего года. Сейчас поезда проезжают мимо станции, поэтому нельзя ни выйти в город, ни совершить пересадку.