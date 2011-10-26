В Москве из-за пожара в метро таксисты резко подняли цены на поездки

В Москве таксисты-частники сегодня резко задрали цены на свои услуги в районах станций метро "Орехово" и "Царицыно". Таксисты оперативно отреагировали на новость о пожаре в столичном метрополитене.

Как только радиостанции стали передавать о пожаре в тоннеле на участке "зеленой" ветки между станциями метро "Царицыно" и "Орехово", водители, нелегально занимающиеся частным извозом, моментально подняли стоимость проезда. По словам очевидцев, 5-километровая поездка от станции "Царицыно" до станции "Каширская" в настоящее время стоит около 1 тысячи рублей, передает Интерфакс.

В настоящее время на улицах и магистралях на юге Москвы, прилегающих к станциям, временно закрытым в связи с пожаром, скопились пробки и заторы.

Столичные власти в связи с пожаром выделили дополнительные автобусы для перевозки москвичей и гостей города.

По последним данным МЧС, возгорание в тоннеле метро ликвидировано. Пострадавших, к счастью, нет. Медицинская помощь никому из эвакуированных пассажиров не потребовалась.

Движение поездов восстановлено. Станция "Орехово" работает в обычном режиме.