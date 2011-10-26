Британский музыкант Шон Карр опровергает сообщения о разводе с дочерью Тимошенко

Британский музыкант, зять экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Шон Карр опроверг сообщения о разводе с Евгенией Карр. "Это туфта. Мы не разводимся", - прокомментировал он слухи о разводе с дочерью.

Об это пишет украинская газета "Сегодня". Шон Карр в настоящее время в Великобритании готовится к концертному турне. Они поженились с Евгенией Тимошенко в 2005 году. После бракосочетания с британским музыкантом Евгения взяла фамилию супруга Карр.

Ряд СМИ сообщили накануне о разводе дочери Юлии Тимошенко.