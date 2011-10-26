Совет Федерации РФ назначил нового заместителя генерального прокурора

Совет Федерации России сегодня назначил нового заместителя генерального прокурора. Заместителем Юрия Чайки стал Сергей Зайцев. Верхняя палата освободила от должности заместителя главы надзорного ведомства Евгения Забарчука в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.



Сергей Зайцев с 2004 года работал прокурором Санкт-Петербурга. Он является государственным советником юстиции второго класса.