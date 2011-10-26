Бывший мэр Москвы Юрий Лужков увидел, что в городе происходит "бешеный распил собственности". В настоящее время экс-глава Москвы находится в Австрии. Накануне он по телефону дал интервью телеканалу "Дождь".

По словам Лужкова, он не может конкретно сказать, кто участвует в этом "распиле". Бывший градоначальник российской столицы предложил присмотреться к покупателям долей мэрии в "Мосметрострое", Sibir Energy, Внуково и Банке Москвы. Юрий Лужков считает, что эти объекты проданы выгодно именно для покупателя. По его мнению, Москва, получив какие-то деньги от продажи, теряет будущие прибыли, а это невыгодно для города.

Лужков рассказал, что в ближайшее время планирует выступить с докладом на международной медицинский конференции в Испании. В ноябре он намерен вернуться в Россию и пообщаться со следствием.

Следственный департамент МВД РФ накануне разъяснил, в связи с чем Юрия Лужкова вызывают на допрос: для дачи показаний в качестве свидетеля по вопросу покупки правительством Москвы в 2009 году пакета акций Банка Москвы на сумму около 15 миллиардов рублей.