В Смольном заговорили о повышении пенсионного возраста

На заседании городского правительства был принят план развития гериатрической службы Санкт-Петербурга на 2011-2013 годы. По данным городского Комитета по здравоохранению, около 1,2 млн петербуржцев – примерно четверть населения нашего города - составляют люди пожилого возраста, и в дальнейшем их число будет увеличиваться.

«Уже сейчас каждый четвертый житель Петербурга — пенсионер, а средняя продолжительность жизни составляет около 72-х лет», - отметил на заседании вице-губернатор Сергей Вязалов. Он считает, что если часть этих пенсионеров не будет работать, финансовой системе города угрожает коллапс .

Вице-губернатор Вязалов, как известно, долгое время работал в команде экс-министра финансов Алексея Кудрина и придерживается таких же взглядов, как и его бывший начальник, не раз заявлявший, что в России возникает дефицит средств на выплату пенсий, а если пенсионный возраст увеличить, то риски, соответственно, уменьшатся.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Юрий Щербук поддержал главного смольнинского финансиста, но предостерег от слишком резких перемен : «С экономической точки зрения это, наверное, возможно и оправданно. Но это нужно делать очень постепенно и повышать пенсионный возраст на год-два - не больше».

Анализируя прозвучавшие в Смольном предложения, интернет-газета «Фонтанка ру» обращает сегодня внимание на тот факт, что «Специалисты в области пенсионного законодательства считают, что инициатива Вязалова о повышении возраста выхода на заслуженный отдых сейчас утопична. С ней выступали многие политические и экономические силы, но до выборов эта идея точно не получит реального воплощения. У Вязалова же нет возможности создать финансовый рай в отдельно взятом регионе страны. Пенсионная реформа не может состояться только в Петербурге».

Впрочем, у вице-губернатора всегда остается возможность (если его поддержит губернатор Георгий Полтавченко) выступить с соответствующей законодательной инициативой на федеральном уровне.