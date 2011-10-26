Новый авиалайнер "Боинг 787" выполнит сегодня первый коммерческий перелет. Самолет совершит рейс из Токио в Гонконг. На первый рейс "Лайнера мечты" (Dreamliner) продано шесть билетов в бизнес-класс и около сотни - в салон эконом-класса.

Места повышенной комфортности продавались через интернет-аукцион, каждый VIP-пассажир заплатил за этот перелет более $30 тысяч. В японской авиакомпании All Nippon Airways, которой принадлежит "Боинг 787", сообщили, что первый билет на новый самолет купил житель Токио за $34 тысячи.

В конце сентября "Боинг-787" был доставлен в Токио заказчику — компании ANA. Всего авиаперевозчик планирует приобрести 55 новых авиалайнеров Boeing.

При изготовлении лайнера были использованы специальные композиционные материалы. Благодаря им у машины легкий корпус. При этом разработчикам удалось создать более комфортный по сравнению с другими моделями пассажирский салон.