Эксперты ООН составили карту вымирания человечества: Россия в первой десятке

Согласно прогнозу экспертов ООН, Россия оказалась в первой десятке стран, которые опустеют раньше других, и произойдет это примерно через 800 лет. Прогноз строится на основе, так называемого, чистого коэффициента воспроизводства населения: среднего числа девочек, рожденных за всю жизнь средней женщиной в той или иной стране и доживших до конца репродуктивного периода.

Эксперты ООН составили карту вымирания человечества, передает "КП". Раньше России вымрут Макао (2628), Гонконг (2740), Босния и Герцеговина (2770). Украина вымрет на 400 лет позже России, а США - в 177773 году.

Жизнь будет всегда во всех странах Африки. Не вымрут Ближний Восток, за исключением Ирана, страны Средней Азии и Закавказья, Афганистан, Пакистан, Индия, Монголия, Индонезия, Филиппины, а также большинство стран Латинской Америки, кроме Бразилии и Чили.

Чистый коэффициент воспроизводства населения у 120 стран мира больше единицы - с каждым последующим поколением растет не только количество жителей, но именно девочек. Таким странам вымирание не грозит.

Директор Института демографических исследований Игорь Белобородов считает, что рейтинг ООН, в целом, отражает реальность. Но, по его мнению, ситуацию можно прогнозировать на несколько десятилетий вперед, а не на тысячелетия.