Банкиры написали генпрокурору Чайке письмо с жалобой на МВД

Банкиры написали генеральному прокурору РФ Юрию Чайке письмо с жалобой на МВД России. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пишет в прокуратуру, что органы внутренних дел запрашивают у банков слишком много информации в рамках контроля за исполнением законов, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Глава АРБ приводит в обоснование своего утверждения ссылки на соответствующие пункты ряда федеральных законов и подчеркивает, что законодательство, на которое ссылаются правоохранительные органы, не содержит требования о представлении вышеперечисленных документов. Тосунян пишет, что органы внутренних дел требуют предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами, подлежащие обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и иные документы. Текст письма опубликован пресс-службой АРБ.

По мнению Ассоциации российских банков, позиция органов внутренних дел является необоснованной и противоречат действующему законодательству.