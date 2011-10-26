Сегодня вспоминают жертв теракта на мюзикле «Норд-Ост» в Москве

Сегодня 26 октября вспоминают жертв теракта на мюзикле «Норд-Ост» в Москве. В 9-ую годовщину трагических событий, к зданию театрального центра на Дубровке придут родственники погибших и пострадавшие. Акция начнется с минуты молчания.

На ступеньках перед входом в здание Театрального центра на Дубровке зажгут свечи в знак памяти о 130 погибших. В небо будет запущено 130 белых воздушных шаров. Во время минуты молчания будут зачитаны имена погибших. Солдаты роты Почетного караула возложат цветы к памятному знаку на площади перед Театральным центром. Священники отслужат церковную поминальную службу.

В ходе мероприятия состоится презентация книги памяти жертв Норд-Оста.

В Театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года группа вооружённых боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост». Операция по освобождению заложников была проведена 26 октября. По официальным данным, жертвами теракта стали 130 человек из числа заложников.