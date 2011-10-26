В Петербурге, как на лучших улицах Лондона

Ночные автобусы, дублирующие петербургское метро, возможно, появятся в Северной столице. Пример городские чиновники решили брать с Лондона, но как быть с разводкой мостов ?

Питерские чиновники по примеру нового губернатора стали завели свои микроблоги, которые все чаще становятся источником неожиданной информации не только для горожан, но и журналистов. В своем микроблоге глава городского Комитета по транспорту Станислав Попов написал : «Есть отличная идея (работает в Лондоне). Ночные маршруты, полностью дублирующие линии метро, но есть проблемы летом – мосты. Планируем полностью продублировать одну линию метро плюс заезд к Пулково».

Однако, опыт британской столицы скопировать на берегах Невы мешает одна особенность : в Петербурге разводят мосты, так что неизбежно придется учитывать график их разводки.

В пресс-службе Комитета по транспорту корреспонденту уточнили, что идея о ночных автобусах-дублях для метрополитена обсуждается уже больше года, однако на некоторые время ее реализация была отложена. Теперь обсуждения возобновились, однако пока точно неизвестно, какую именно ветку питерской подземки возьмут на себя ночные автобусы.

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