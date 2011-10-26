Бывший мэр Москвы Юрий Лужков дал интервью из Австрии

Вызванный на допрос по делу "Банка Москвы" экс-мэр Москвы Юрий Лужков дал интервью из Австрии. По телефону бывший столичный градоначальник, руководивший Москвой 18 лет, заявил что поглощение "Банка Москвы" было ошибкой.

По его словам, продажа банка была "замешана" на спешке, неграмотности и "целенаправленности против бывшего руководства банка".

Атаку на банк Лужков связал со своей отставкой, передал в эфире вечером 25 октября телеканал "Дождь". Юрий Лужков обвинил новые власти Москвы в так называемом "распиле" собственности города. Он считает, что следует присмотреться к покупателям долей мэрии в "Мосметрострое", Sibir Energy, Внуково и Банке Москвы. По мнению Лужкова, все эти объекты проданы выгодно для покупателя и невыгодно для города. "Москва, получив в этом случае какие-то деньги, теряет будущие прибыли", - пояснил он.

Лужков отметил, что его супруга Елена Батурина свернула бизнес в России, поскольку вести дела, по его словам, стало невозможно. Он также одобрил продажу компании "Интеко".

Бывший мэр Москвы не исключил своей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным, если ему представится такая возможность. Лужков назвал "невероятным" свое участие в правительстве под руководством Дмитрия Медведева.

По словам Юрия Лужкова, он в настоящее время находится в Австрии. В ближайшее время планирует выступить с докладом на международной медицинский конференции в Испании.



В понедельник, 24 октября, появились сообщения о том, что следователи хотят расспросить Юрия Лужкова о покупке правительством Москвы в 2009 году пакета акций "Банка Москвы".



Сам бывший мэр считает, что вызов на допрос связан с его недавним интервью одной из радиостанций, в котором он критиковал руководство страны. Юрий Лужков планирует вернуться в ноябре в Россию и пообщаться со следствием.