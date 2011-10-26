Елена Батурина - супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова ответила на претензии со стороны президента РФ Дмитрия Медведева, касающихся "дипломатических земель", проданных ее компаниям.

По словам Батуриной, она на абсолютно законном основании владеет участком земли на западе столицы.

Супруга Лужкова в свою очередь обвинила федеральное руководство в попытке завладеть частью этого участка, передает "Эхо Москвы".

В электронном письме Елены Батуриной, направленном в РИА Новости, она приводит указ президента РФ Бориса Ельцина "О вопросах размещения иностранных представительств" от ноября 1993 года. О конкретных границах резервируемых для посольств участков в документе не говорилось.

ЗАО "Территориальная дирекция "Сетуньская", акционером которого является Елена Батурина, приобрело участок земли площадью 24,4 гектара на западе Москвы у АОЗТ "Матвеевское" в 2003 году. "Матвеевское" владело этими землями еще до указа 1993 года.

"АН" сообщали, что Юрия Лужкова вызывают в качестве свидетеля по делу Банка Москвы. Сам экс-мэр Москвы сейчас находится за границей, но готов побеседовать с правоохранителями по возвращении. Лужков считает, что его вызов на допрос в качестве свидетеля в следственный департамент МВД имеет политическую подоплеку. По мнению Лужкова, его вызвали на допрос в связи с его недавним интервью радиостанции "Свобода".

Президент РФ Дмитрий Медведев во вторник, 25 октября, отдал распоряжение главе правительства Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину до 15 декабря подготовить предложения по наказанию чиновников, виновных в незаконной передаче "посольских" земель, отведенных в столице под строительство иностранных посольств, коммерческим фирмам.