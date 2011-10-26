Известный актер, режиссер и сценарист, клирик РПЦ Иван Охлобыстин обратился к Патриарху Кириллу с просьбой благословить его участие в "Русском марше" 4 ноября. Для участия в акции его пригласила инициативная группа.

По словам Охлобыстина, будучи клириком Русской православной церкви, он следует ее правилам, поэтому обратился к Святейшему за советом и благословением. Но актер и священник не знал, что среди людей, называющих себя организаторами "Русского марша", есть разногласия и противоречия.

Накануне в гостинице "Националь" прошла пресс-конференция, на которой активисты инициативной группы "Русского марша-2011" пригласили Ивана Охлобыстина на "Русский марш", чтобы "противопоставить господину Навальному с его антикавказскими лозунгами". Один из участников пресс-конференции в "Национале" Юрий Горский пояснил инициативу приглашения Охлобыстина: "Его последнее выступление в Лужниках по большому счету в хорошем смысле вырвало из маргинального поля более цивилизованный национал-патриотизм как таковой".

Позже один из организаторов "Русского марша", один из лидеров движения "Русские" Дмитрий Демушкин заявил, что участники пресс-конференции в этой гостинице в Москве, называющие себя инициативной группой "Русского марша-2011", не имеют отношения к одноименной акции, организатором которой является сам Демушкин, передает Интерфакс.

"Обстоятельства вынуждают меня обратиться к Вам за советом и благословением относительно поступившего сегодня мне от оргкомитета Всероссийской акции "Русский марш", намеченой на 4 ноября этого года, предложения участвовать в ней... В случае Вашего благословения я готов призвать более полумиллиона своих единомышленников присоединиться к "Русскому маршу" в 124 городах и населенных пунктах России. Но я трезво осознаю, что могу, по собственному недомыслию и духовному несовершенству, заблуждаться. Смиренно уповаю на Вашу мудрость и жду Вашего решения", - обратился во вторник Иван к Патриарху Кириллу.

По мнению Охлобыстина, "очень плохо, что организаторов "Русского марша" несколько и что между ними есть разногласия. Это очень плохо, потому что здравые патриотические силы должны работать на объединение, а не заниматься ссорами внутри себя".

"Церковь является открытой системой, мы должны реагировать на проявления общественной и политической жизни", - отметил актер и клирик РПЦ.



