В Москве уголовное дело возбуждено по факту драки между студентами в московском метро, в ходе которой один из молодых людей получил сотрясение мозга. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений)", - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

"АН" сообщали, что в минувшую пятницу на платформе станции столичного метрополитена "Кутузовская" между пятью студентами первого курса Первого профессионального университета юриспруденции произошла ссора, которая в вагоне переросла в потасовку. Один из студентов получил сотрясение мозга.

В ГУ МВД РФ по Москве уточили, что "конфликт произошел между ранее знакомыми студентами-первокурсниками. Все они являются жителями Москвы, трое уроженцы Азербайджана, один - Карачаево-Черкесской республики, один - Кирова (на тот момент был несовершеннолетним) и один - Риги". В институт им. Склифосовского был доставлен один из студентов - Глеб Харитонов, передает Интерфакс.

Отрабатываются все версии сторон, участников конфликта. Применение электрошокера или травматического оружия своего объективного подтверждения не нашло.