США опережают Россию по количеству ядерных наступательных вооружений

США опережают Россию по количеству ядерных стратегических наступательных вооружений, которые подпадают под договор СНВ-3, говорится в справке Госдепартамента США по итогам обмена информацией в рамках договора.



В справке Госдепартамента говорится, что у США развернуто 822 баллистические ракеты наземного и морского базирования, а также тяжелые бомбардировщики. Кроме того, на этих ракетах и бомбардировщиках установлено 1790 американских боеголовок. У России всего 516 объектов и на них размещено 1566 российских боеголовок.



Согласно данным Госдепартамента, у США всего насчитывается 1043 готовых к использованию и находящихся в резерве пусковых установок для ракет наземного, морского и воздушного использования, у России только 871 пусковая установка, передает РИА Новости.



Напомним, новый договор об СНВ вступил в силу 5 февраля 2011 года, он обязывает Россию и США сократить и ограничить число развернутых и неразвернутых стратегических наступательных вооружений согласованными суммарными количествами. А начиная с 6 апреля 2011 года, в РФ и США могут проводиться инспекции по новому соглашению. Каждые полгода обе страны производят обмен информацией о количестве вооружений, а последний такой обмен состоялся 1 сентября 2011 года.