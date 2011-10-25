В Москве открыли кошерную кофейню. По просьбе руководства одной из сетей популярных кофеен Главный раввин России Берл Лазар выдал сертификат кошерности московскому филиалу "Шоколадницы" на Садово-Кудринской улице.

Специалисты Департамента кашрута при Главном раввинате России совместо с ведущими пищевыми технологами сети разрабатывали меню, которое совмещает в себе фирменный стиль кофейни и тысячелетние законы кашрута. Весь процесс приготовления блюд постоянно контролирует представитель Главного раввина России. В кошерной кофейне на Кудринской все предлагаемые блюда имеют статус молочных, они готовятся без мясосодержащих ингредиентов.