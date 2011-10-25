Ученые предупреждают - Землю ждет глобальное затемнение - уменьшение освещенности земной поверхности, которое грозит планете малым ледниковым периодом.



Как пояснили ученые, глобальное затемнение происходит по естественным причинам, вызванными как деятельностью вулканов, так и техногенными загрязнениями атмосферы Земли.



А наиболее вероятная причина глобального затемнения, как полагают ученые, происходит из-за образования микроскопических капель влаги вокруг пылевых частиц, действующих как центры конденсации. Эти образования поглощают и отражают солнечные лучи, не пропуская их к поверхности земли, и, таким образом, частично нейтрализуют процесс глобального потепления, вследствие чего наступает похолодание на планете. То есть, можно сделать вывод, что глобальное затемнение по своей сути охлаждает планету, что грозит малым ледниковым периодом.



Сегодня на Земле самым "затемнённым" государством считают Китай, а самым "затемнённым" городом - Гонконг. Ранее, до 1980-х годов, самыми "затемнёнными" были Бельгия и Израиль. Однако, начиная с этого же времени в этих странах началось снижение затемнения, которое, по мнению ученых, возможно, связано со снижением выбросов диоксида серы. А в развивающихся странах с 1980 года, наоборот, повышается количество выбросов сажи и диоксида серы, при чем очень быстрыми темпами.



По данным ученых, в России на сегодняшний день на всей её территории затемнений пока не наблюдается.