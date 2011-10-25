Тандем высказался за применение жестких наказаний в отношении преступников

Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ Владимир Путин высказались за применение жестких наказаний в отношении преступников независимо от их национальной принадлежности.



Такое мнение они высказали в Ставрополе во время встречи с работниками сельского хозяйства и активом партии "Единая Россия" в ответ на жалобу одного из местных жителей о том, что приезжие из соседних регионов зачастую ведут себя неподобающим образом.



На что глава российского государства сказал: "Мы все живем в одной стране и должны передвигаться по ней без всяких разрешений, но это не значит, что нужно по-свински себя вести в тех местах, куда приезжаешь. Я считаю, что, если что-то случилось, жестко наказывать, привлекать к ответственности - к административной, к уголовной". При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что в этих вопросах система не должна действовать избирательно, "нужно, чтобы эта ответственность была неотвратимой, чтобы не возникало ощущения, что пришли, набедокурили, слиняли, чтобы безнаказанность не возникала", - цитирует президента ИТАР-ТАСС.



По словам Дмитрия Медведева, для того, чтобы снизить преступность в молодежной среде необходимы специальные программы поддержки молодых граждан России: "Необходимы современные программы поддержки молодежи, ее адаптации, чтобы у них нормальное образование было и чтобы они умели себя по-человечески вести. Мы - страна многонациональная, нам без таких программ нельзя", - выразил уверенность президент.



В свою очередь, российский премьер Владимир Путин также призвал "жестко реагировать на любые проявления, где бы они не происходили и от кого бы они не исходили", если "человек нарушает - он должен за это ответить", - считает премьер-министр.