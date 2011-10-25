ЛДПР предлагает объявить амнистию, в Госдуму внесен проект постановления

В Госдуму депутаты от фракции ЛДПР внесли проект постановления "Об объявлении амнистии в связи с Днем народного единства", в котором предлагают освободить из мест лишения свободы заключенных ко Дню народного единства 4 ноября.



Авторами данной инициативы являются руководитель фракции Игорь Лебедев, а также депутаты от ЛДПР Алексей Островский, Ярослав Нилов и Сергей Иванов.



В сообщении пресс-службы говорится: "В связи со знаменательным событием в жизни Российского государства - Днем народного единства - депутаты фракции ЛДПР предлагают провести амнистию и освободить из мест лишения свободы заключенных ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев России, бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны".



Проектом постановления предлагается освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных на срок до семи лет включительно: беременных женщин, а также женщин, имеющих несовершеннолетних детей; совершивших преступление в возрасте до 16 лет и ранее не отбывавших наказание в воспитательно-трудовых или воспитательных колониях; мужчин, имеющих детей в возрасте до трех лет и ранее не отбывавших наказания; женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также имеющих первую, вторую или третью группу инвалидности.



Однако данное предложение не распространяется на осужденных за тяжкие преступления, в том числе за убийство, совершение теракта, бандитизм, организацию преступного сообщества и организацию занятия проституцией, а также за государственную измену, шпионаж, побег из мест лишения свободы и ряд других тяжких преступлений.