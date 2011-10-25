Увеличение сроков президентства не меняет конструкцию власти - Зорькин

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил во вторник на пресс-конференции, что увеличение сроков президентства не изменит конструкцию власти в России.



Выступая на пресс-конференции, глава Конституционного суда выразил мнение, что Российская Конституция является наиболее стабильной из имеющихся в мире, и последние изменения, в том числе увеличение президентского срока с четырех до шести лет, не поменяли конструкцию власти.



Валерий Зорькин, в частности, сказал: "Моя точка зрения заключается в том, что российская Конституция – наиболее стабильная и трудноизменяемая Конституция. И это правильно – шараханье из крайности в крайность ни к чему доброму не приведет. А что касается изменения сроков президентства, я хочу подчеркнуть, что это не меняет конструкцию власти", - цитирует его РИА Новости.



Напомним, увеличить президентский срок предложил президент РФ Дмитрий Медведев, по его предложению, три года назад сроки полномочий президента России и Госдумы были увеличены до шести и пяти лет соответственно.