В отношении Россельхознадзора ФАС возбудила дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Россельхознадзора, основанием для возбуждения дела послужило обращение компании ООО "Стрейт".



В заявлении компании ООО "Стрейт" говорится, что Россельхознадзор отказался выдавать хозяйствующим субъектам разрешение на ввоз на территорию Российской Федерации рыбы и морепродуктов по причине отсутствия хозяйствующих субъектов в списках фирм-импортеров, представленных иностранными государствами.



Федеральная антимонопольная служба посчитала, что в действиях Россельхознадзора содержатся признаки нарушения части 1 статьи 15 федерального закона "О защите конкуренции".



Рассмотрение дела в отношении Россельхознадзора назначено на 21 ноября 2011 года, сообщает пресс-служба ведомства.