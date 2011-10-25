Лужков вызван на допрос в Следственный департамент МВД РФ

В Следственный департамент МВД РФ для дачи показаний вызван бывший мэр Москвы Юрий Лужков в качестве свидетеля в связи с покупкой столичным правительством крупного пакета акций Банка Москвы.



В сообщении пресс-службы департамента говорится: "В Следственный департамент для дачи показаний в качестве свидетеля вызван Ю.Лужков по вопросу покупки правительством Москвы в 2009 году дополнительного пакета акций ОАО "Банк Москвы" на сумму около 15 млрд рублей".

В связи с этим бывший мэр заявил, что деньги были потрачены подконтрольной банку фирмой в результате законной сделки, а вызов на допрос он связал с недавним интервью на политические темы радиостанции "Свобода".

Следственный департамент МВД РФ пояснил причины вызова Юрия Лужкова в качестве свидетеля для дачи показаний - данное уголовное дело возбуждено 10 декабря 2010 года СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве. В нарушение установленных правил кредитования 3 июня 2009 года между Банком Москвы и ЗАО "Премьер Эстейт" заключен кредитный договор, на основании недостоверных сведений о предмете и качестве залога. На основании данного договора на расчетный счет "Премьер Эстейт" в Банк Москвы были перечислены денежные средства в размере 12 миллиардов 760 миллионов рублей.



В пресс-службе департамента говорится, что незадолго до выдачи кредита Правительство Москвы приняло решение о покупке дополнительного пакета акций ОАО "Банк Москвы" на сумму около 15 миллиардов, и часть указанных средств была перечислена на расчетный счет кредитного учреждения. Позже эти деньги были направлены на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт.



В ходе расследования установлено, что компания "Премьер Эстейт" не ведет хозяйственную деятельность, ее уставной капитал составлял 10 тысяч рублей, а штатная численность - два человека. "То есть кадровый потенциал заемщика не сопоставим с масштабом и сложностью заявленного инвестпроекта застройки земельного участка, принадлежащего ООО "Территориальная дирекция "Раменская" ( этот участок и стал предметом залога)", - говорится в пресс-релизе следственного департамента МИВ РФ.



Кроме того, пресс-служба МВД РФ напоминает, что в 28 марта 2011 года вынесены постановления о привлечении президента банка Андрея Бородина и вице-президента Дмитрия Акулинина в качестве обвиняемых. Первоначально им предъявлены обвинения по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а в сентябре 2011 года - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Также по этому уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены президент ЗАО "Кузнецкий мост Девелопмент" Борис Шемякин и вице-президент Светлана Тимонина.