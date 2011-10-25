Эстафета Олимпийского огня начнется в Москве 7 октября 2013 года

7 октября 2013 года в Москве начнется эстафета Олимпийского огня, а завершится она в Сочи 7 февраля 2014 года на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года.



Во вторник об этом сообщил президент Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам подготовки эстафеты Олимпийского огня, где он сказал: "Это будет самая масштабная в истории эстафета Олимпийского огня, в которой может принять участие абсолютное большинство жителей страны". По его словам, эта эстафета Олимпийского огня будет самая продолжительная по времени и самая протяженная по километражу. Эстафета будет проходить 123 дня на более чем 40 тыс км протяженностью - "эта цифра, кстати, полностью соответствует длине экватора Земли, и я думаю, вряд ли кто-то сможет этот рекорд побить", - уверен Чернышенко.



По словам главы Оргкомитета, эстафета пройдет через столицы всех 83 субъектов РФ, ее организаторы рассчитывают, что она коснется 2014 населенных пунктов: "Может быть постараемся дотянуть до красивой цифры - 2014", - цитирует Чернышенко ИТАР-ТАСС.