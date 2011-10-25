Обвиняемому в убийстве Егора Свиридова Черкесову могут дать 23 года тюрьмы

В Москве во вторник, 25 октября, гособвинение попросило суд приговорить Аслана Черкесова, признанного виновным в умышленном убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, к лишению свободы на 23 года.

Прокурор Мария Семененко в ходе обсуждения юридических последствий обвинительного вердикта присяжных заседателей в Мосгорсуде просила суд назначить Черкесову наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судья Андрей Расновский заявил, что приговор по делу об убийстве Егора Свиридова будет оглашен 28 октября.

Защита подсудимого Черкесова просила судью смягчить наказание. Но прокурор Семененко сообщила суду, что Черкесов является рецидивистом: он ранее в Нальчике привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Остальные пять фигурантов - уроженцы Дагестана 20-летние Акай Акаев, Артур Арсибиев и Нариман Исмаилов, а также 21-летний Рамазан Утарбиев и 19-летний Хасан Ибрагимов - признаны виновными по ч.2 ст.213 - «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и ч.2 ст.115 - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Их прокуратура требует приговорить с срокам по 8 лет колонии общего режима.



Напомним, Егор Свиридов был убит 6 декабря 2010 года возле остановки общественного транспорта на Кронштадтском бульваре.