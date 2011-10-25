Переговоры с Грузией не завершены, вопрос вступления РФ в ВТО открыт - Дворкович

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович заявил на бизнес-форуме "Финский бизнес в Москве", что вопрос о вступлении РФ в ВТО остается открытым, так как переговоры с Грузией не завершены.



По словам помощника президента РФ, вопрос о вступлении России в ВТО остается открытым, поскольку "не решена маленькая но существенная проблема - не завершены переговоры с Грузией". Аркадий Дворкович считает, что если Россия не вступит в ВТО, то хуже будет всем и торговые барьеры на фоне кризиса будут увеличиваться.



Он рассказал, что на переговорах о вступлении России в ВТО грузинская сторона "предлагает такие формулировки в отношении Абхазии и Южной Осетии, на которые мы пойти не можем". Он подчеркнул, что требования Грузии на переговорах относятся не к ВТО, "а к другому, на что мы пойти не можем и никогда не пойдем".



Однако переговоры с грузинской стороной по вступлению России в ВТО продолжаются в области таможенного администрирования и, как считает Аркадий Дворкович, "возможна развязка" при наличии доброй воли у обеих сторон, передает ИТАР-ТАСС.