В Брянской обл. открылся мемориал в память о трагедии в Хацуни в 1941 (ВИДЕО)

Премьер-министр РФ Владимир Путин сегодня прибыл с рабочей поездкой в Брянскую область, где посетил мемориальный комплекс «Хацунь». Мемориальный комплекс в Хацуни в Карачевском районе Брянской области возведен в память о российских деревнях, сожженных фашистами во время Великой Отечественной войны.

Глава российского правительства возложил цветы к мемориалу.

70 лет назад 25 октября 1941 года фашистские захватчики расстреляли 318 мирных жителей Хацуни, а в 1942 году сожгли деревню дотла. Перед войной в Хацуни было 12 домов, население - 40 человек. Но уже в октябре в деревню начали прибывать беженцы из оккупированного Брянска. Карательная операция началась в 10 утра. Всех согнали на окраину села, где уже по периметру стояли пулеметы. Расстрел продолжался несколько часов. Как вспоминают местные жители, тела расстрелянных людей пролежали под открытым небом около 2 недель. «Немцы запрещали хоронить погибших в назидание жителям окрестных деревень», - вспоминает Николай Семенякин рассказ своего отца.



Музейный комплекс в Хацуни – первый в России мемориал в память об уничтоженных фашистами селах и деревнях, каких только на Брянщине после войны было больше тысячи.