В Москве к 1 декабря появится новая цена на «Народные гаражи»

Власти Москвы в ближайшее время намерены пересмотреть стоимость «Народных гаражей» с учетом инфляции. Тех дольщиков, которые уже заключили договоры по определенным ставкам, изменения цен не затронут.

Руководитель Дирекции гаражного строительства Игорь Кузнецов пояснил, что за 6 лет инфляция составила десятки процентов, цены выросли на стройматериалы, электроэнергию, на жилье. «Я считаю серьезным изъяном программы, то, что цена не пересматривалась много лет», сказал глава строительства, отметив, что в связи с этим у Дирекции возникли финансовые трудности, появились долгострои, просроченные обязательства.

Он подчеркнул, что у ГУПа нет задачи зарабатывать на строительстве «народных гаражей» деньги. Но работать в убыток нельзя. По словам Игоря Кузнецова, 1 декабря появится новая цена на «Народные гаражи», подход к цене должен быть дифференцированным . В настоящее время стоимость одного машиноместа в таком комплексе составляет 350 тысяч рублей.