На «Интерполитехе» представлены все современные средства безопасности (ВИДЕО)

В Москве проходит выставка «Интерполитех», на которой представлены все самые современные разработки в области обеспечения безопасности государства. Свои разработки представляют ученые из более чем из 10 стран. Все с приставкой «спец»: спецтехника, спецкомпьютеры, спецавтомобили.

На «Интерполитехе» демонстрируют один из аппаратов для работы на аварийных ядерных объектах. А новый беспилотник может пригодится пограничникам. Но основной упор в этот раз на выставке делается на средствах, которые помогут полицейским обеспечивать безопасность граждан.

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил «Мы делаем основную ставку именно на техническое укрепление и оснащение полицейских подразделений новейшими разработками в сфере обеспечения личной и общественной безопасности. Наша главная задача, чтобы граждане чувствовали себя защищенными в любом районе города или поселка, а также в любое время суток, поэтому внедрение в повседневную деятельность современных разработок приближает нас к достижению поставленных целей».

Отметим, до конца года министерство планирует принять на вооружение лазеры, способные на расстоянии выявлять пары алкоголя в салоне автомобиля. Этот аппарат называется «Бутон».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, какими техническими новшествами пользуются сотрудники СКР для раскрытия преступлений, пишут «Известия». 3D-фотосъемки позволяют «изнутри» и с разных ракурсов увидеть обстановку на месте происшествия, приблизить или отдалить отдельные предметы. По словам Бастрыкина. подобная технология существенно облегчает работу следователя при анализе доказательств.