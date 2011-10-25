Генри Резник: Самое отвратительное явление в нашей юстиции – это заказные дела

Известный защитник, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник согласился помочь экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. Лужков, вызванный следственным департаментом МВД РФ на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении средств в Банке Москвы, обратился за юридической помощью к Генри Резнику.

Адвокат рассказал: "Поскольку Юрий Михайлович вызывается именно в качестве свидетеля, мои функции тут довольно ограничены". Резник пояснил, что адвокат присутствует и следит, чтобы не нарушался закон при допросе, а также оказывает помощь в ситуации, когда доверителю сложно разобраться в правовых вопросах. Генри Резник выразил надежду, что эта история не перерастет в заказное дело.

Накануне Юрий Лужков предположил, что дело может быть связано с политикой. О связи вызова на допрос с недавним интервью бывшего столичного градоначальника на политические темы радиостанции "Свобода", адвокат отметил, что ему трудно какую-то позицию занять. "Близость этих акция наводит на определенные размышления. Самое отвратительное явление в нашей юстиции – это заказные дела, когда с помощью правоохранительных органов сводят политические счеты с неугодными людьми. Учитывая, что в этом интервью он дал оценку некоторым событиям, которые происходят на самом верху нашего политического олимпа. Не хотелось бы верить в то, что посыл идёт от самого президента страны", - сказал Резник в интервью РСН.

Следственный департамент МВД РФ вызвал Юрия Лужкова на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении почти 13 миллиардов рублей в Банке Москвы.