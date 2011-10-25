Вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что автомобили с правым рулем останутся на российском рынке. Жителям Приморья Шувалов сказал, что выдавливание праворульных машин с рынка мы не допустимо.

Отметим, на российском Дальнем Востоке до 90 процентов автомобильного парка составляют праворульные иномарки из Японии. "Праворульки" пользуются спросом среди местного населения за высокое качество и дешевизну, несмотря на высокие таможенные пошлины.

Напомним, появившиеся в последнее время сообщения о возможном запрете "правого руля" вызвали волнение среди автомобилистов.