Автомобили с правым рулем останутся на российском рынке
25 октября 2011, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что автомобили с правым рулем останутся на российском рынке. Жителям Приморья Шувалов сказал, что выдавливание праворульных машин с рынка мы не допустимо.
Отметим, на российском Дальнем Востоке до 90 процентов автомобильного парка составляют праворульные иномарки из Японии. "Праворульки" пользуются спросом среди местного населения за высокое качество и дешевизну, несмотря на высокие таможенные пошлины.
Напомним, появившиеся в последнее время сообщения о возможном запрете "правого руля" вызвали волнение среди автомобилистов.