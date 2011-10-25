Полтавченко уволил главу комитета по культуре Петербурга Губанкова

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сегодня в ходе заседания городского правительства сообщил об увольнении председателя комитета по культуре Антона Губанкова . По словам Полтавченко, чиновник оставил должность по собственному желанию.

Временно исполняющей обязанности главы комитета назначена первый зампреда Анна Кучерова. Губернатор Петербурга сегодня на заседании представил членам правительства нового председателя комитета по государственному использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Александра Макарова.

Напомним, бывшая глава КГИОП Вера Дементьева переведена на должность директора государственного музея-памятника «Павловск».

Макаров ранее занимал должность помощника Полтавченко в полпредстве в ЦФО.

С момента назначения на пост губернатора Петербурга Георгий Полтавченко успел провести несколько громких отставок.

Своих постов лишились глава Петроградского района Константин Желудков, вице-губернатор Петербурга Алла Манилова, отвечавшая в команде Матвиенко за образование, культуру и работу со СМИ. Вместо Алексея Сергеева, отвечавшего за жилищную политику и ЖКХ, был назначен бывший вице-губернатор Ленобласти Сергей Козырев.