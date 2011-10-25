Глава МЧС РФ Сергей Шойгу откровенно поделился секретом своего успеха

Глава МЧС России Сергей Шойгу сегодня на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета откровенно поделился с молодежью секретом своего успеха.

Отвечая на вопрос одного из студентов, кем он хотел стать в детстве, Шойгу ответил: «Кем только не мечтал... Но хотел быть водителем-дальнобойщиком, ездить далеко, когда принадлежишь сам себе и ни от кого не зависишь». Глава Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал, что с этой мечтой он «жил долго, пока не поступил в институт».

Отвечая на вопрос о своем девизе в жизни, министр сказал, что знает мало людей, живущих по девизу. «Но основной мой девиз - делай, что должен, и будь что будет» - сказал Сергей Шойгу. Министр рассказал, что один из учителей однажды посоветовал ему «постараться на первом этапе делать то, что больше всего не хочется делать». Шойгу начинал работать строителем. Он вспомнил, как иногда не хотелось писать наряды, идти на строительную площадку, особенно зимой. «Именно тогда я научился делать то, что не хочется. И это стало своего рода хобби - постепенно преодоление самого себя начинает нравиться» , - сказал студентам Шойгу.

Глава МЧС РФ признался, что вряд ли бы решился повторить свой пройденный путь.

По словам Шойгу, возглавляемое им ведомство начиналось с 17 человек. В системе МЧС в настоящее время работают почти 500 тысяч специалистов.