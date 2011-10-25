Эссер Николай Левичев предложил принимать в вузы без экзаменов

Председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев предложил принимать абитуриентов в российские вузы без экзаменов. По мнению эссера, вступительные экзамены в университеты и институты надо отменить из-за сложной демографической ситуации в стране.

«Во Франции это себя оправдывает. У нас большое количество вузов, а студентов становится поменьше, нам бы не пришлось столкнуться с проблемой, как во Франции, где студент на первом курсе слушает лекцию стоя. У нас бы и сейчас все поместились» , - отметил Николай Левичев.

Он пояснил, что уже на первой сессии отсеются «те, кто не способен учиться в вузе», передает РИА Новости. «Был бы такой естественный отбор. Мы бы не лишали возможности наше молодое поколение получить бесплатно высшее образование», - подчеркнул лидер справедливороссов.